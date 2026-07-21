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Caprini: “Ricordo positivo della Primavera. L’esordio in A un sogno che si avvera”

Caprini Fiorentina
Le parole di Maat Daniel Caprini, giocatore in prestito al Cesena ma di proprietà della Fiorentina
Redazione VN

Maat Daniel Caprini si è trasferito al Cesena in prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto da parte della Fiorentina. Le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione:

L'esperienza in Primavera è stata molto positiva: ho giocato tanto e abbiamo vinto una Coppa Italia. Mi è rimasto un ricordo positivo. Esordio? È stato bellissimo, quella sera tra l’altro abbiamo vinto molto bene quella partita. Sono entrato ed è una traccia indelebile che mi porto dietro, un sogno che si avvera, come avevo poi detto nell’intervista dopo la partita. Per me quello è solo un punto di partenza.

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