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Ferrari: “Viareggio Cup conferma concreta della visione della famiglia Commisso”

Ferrari
"A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante"
Redazione VN

Attraverso il proprio profilo LinkedIn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha celebrato la recente conquista della Viareggio Cup da parte dell'Under 18 gigliata.

La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile. È anche la conferma concreta della visione della famiglia Commisso, che ha scelto di investire con decisione sui giovani e sulle infrastrutture, come dimostra il Rocco B. Commisso Viola Park: un luogo pensato per formare la persona prima del calciatore. A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante. Continuiamo così ACF Fiorentina, con determinazione, impegno e passione Congratulazioni a tutti!

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