Attraverso il proprio profilo LinkedIn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha celebrato la recente conquista della Viareggio Cup da parte dell'Under 18 gigliata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Ferrari: “Viareggio Cup conferma concreta della visione della famiglia Commisso”
social
Ferrari: “Viareggio Cup conferma concreta della visione della famiglia Commisso”
"A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante"
La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile. È anche la conferma concreta della visione della famiglia Commisso, che ha scelto di investire con decisione sui giovani e sulle infrastrutture, come dimostra il Rocco B. Commisso Viola Park: un luogo pensato per formare la persona prima del calciatore. A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante. Continuiamo così ACF Fiorentina, con determinazione, impegno e passione Congratulazioni a tutti!
© RIPRODUZIONE RISERVATA