Viareggio Cup: chi è Brando Dolfi, il portiere della Fiorentina sconfitta in finale

Se ci soffermiamo un attimo a pensare ai migliori giocatori viola nella Viareggio Cup, non possiamo non citare il piccolo angelo custode della formazione viola Under 18, ovvero Brando Dolfi. Sì perché con le sue 19 presenze, di cui 4 clean sheet, è indubbiamente uno dei pilastri della squadra di mister Capparella. Oltre all’under 18 il classe 2007 può vantare anche diverse convocazioni con la Primavera: non ha ancora esordito, anche se siamo convinti che il momento arriverà presto. Numeri notevoli nei fondamentali: 3 rigori parati e diversi salvataggi all’ultimo minuto. Brando ci ha abituati fin troppo bene, per questo la piccola sbavatura sul gol che ha deciso la finale è davvero un peccato, pur non compromettendo la sua ottima stagione.