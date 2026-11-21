Tommaso Rubino si prende la scena e regala alla Carrarese tre punti pesantissimi. È il suo gol al 42' a decidere lo scontro diretto contro la Virtus Entella. Per Rubino è il quarto centro in campionato, dopo quelli realizzati contro Padova, Modena e Palermo. Un bottino importante, soprattutto considerando che la Carrarese ha segnato complessivamente dieci reti: quasi la metà porta la firma del classe viola, che si conferma il miglior marcatore della squadra.

A Carrara sta trovando continuità, spazio da titolare e responsabilità offensive, esattamente ciò che cercava con questa esperienza in prestito. Il suo gol, inoltre, interrompe il digiuno della Carrarese, che non vinceva dal 28 ottobre, e permette alla formazione toscana di salire a quota 13 punti, allontanandosi dalla zona playout. Una rete che vale molto più di una semplice soddisfazione personale.