Dall’AIC: “Ingiusto giocare alle 16:30, speriamo non si arrivi a litigare. Calciatori non sono robot”

Vi riportiamo le parole di Umberto Calcagno, numero due dell’Associazione Italiana Calciatori, che al TG Sport di Rai Due ha respinto la possibilità di scendere in campo di pomeriggio in questa strana estate:

Abbiamo ribadito alla Lega che riteniamo che non sia giusto in Italia giocare alle 16.30 con le temperature che ci saranno a breve nel nostro Paese. Speriamo che non si debba litigare, perché dobbiamo tutelare i ragazzi che sono tornati da un lungo periodo di inattività. Speriamo di trovare una soluzione comune al più presto.