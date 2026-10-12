Il quadro in coda alla classifica si fa sempre più rovente. Se la Fiorentina condivide la penultima posizione a quota 4 punti insieme a Monza, Genoa e Parma, la situazione è ancora più drammatica in casa Venezia. La formazione arancioneroverde è uscita sconfitta per 3-1 dal match delle 18:30 disputato al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, incassando il sesto KO in sei giornate e rimanendo desolatamente chiusa all'ultimo posto con zero punti raccolti.

Panchina di Stroppa a forte rischio

Un avvio di stagione da incubo che potrebbe portare al primo ribaltone in panchina. Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la posizione del tecnico Giovanni Stroppa sarebbe finita in fortissima discussione. L'ennesimo stop subito a Bergamo rischia di costare carissimo all'allenatore, incapace finora di invertire la rotta e muovere la classifica della compagine veneta.

La suggestione: idea ritorno per Paolo Zanetti

Di fronte a una situazione di classifica così compromessa, la dirigenza del Venezia starebbe già effettuando le prime riflessioni sul potenziale sostituto per tentare la scossa. Tra i profili valutati spicca il nome di una vecchia conoscenza dell'ambiente arancioneroverde: Paolo Zanetti. Il tecnico, che ha già guidato i Lagunari nel biennio tra il 2020 e il 2022 ottenendo la storica promozione nella massima serie, rappresenta una soluzione ben conosciuta dalla piazza per cercare di rialzare immediatamente la testa.