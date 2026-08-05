Matteo Ruggeri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato. Il terzino, accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina come possibile rinforzo per la corsia sinistra, è ora vicino al trasferimento all'Aston Villa, anche se l'operazione non è ancora definita.

Al momento, infatti, manca ancora il sì definitivo del giocatore. Ruggeri si trova molto bene a Madrid, dove sta vivendo questa fase della sua carriera, ma il club lo considera un elemento destinato a lasciare la squadra nel corso di questa sessione di mercato.

Le parti stanno proseguendo i contatti per trovare un'intesa e chiudere l'affare. La trattativa è quindi aperta e resta da capire se nelle prossime ore arriverà il via libera definitivo del calciatore, passaggio indispensabile per completare il trasferimento in Premier League. Lo riporta Matteo Moretto.