Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è arrivata anche l'ufficialità: Guido Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli. Il club l'ha reso noto attraverso un comunicato:

Empoli Football Club comunica di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone dai rispettivi incarichi. Il Club rende noto altresì di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico e con i componenti dello staff. A mister Pagliuca e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive.