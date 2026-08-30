Il difensore torna in Serie A dopo le esperienze all'estero
Troppa carota e poco bastone, intervenire duri perché è inaccettabile tutto
Arthur Theate è un nuovo giocatore del Bologna, è ufficiale il ritorno del difensore che in passato era stato accostato alla Fiorentina:
Il comunicato ufficiale
Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito dall’Eintracht Frankfurt il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva
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