Il difensore torna in Serie A dopo le esperienze all'estero

Redazione VN
Brovarone copertina Grosso

Troppa carota e poco bastone, intervenire duri perché è inaccettabile tutto

Arthur Theate è un nuovo giocatore del Bologna, è ufficiale il ritorno del difensore che in passato era stato accostato alla Fiorentina:

Il comunicato ufficiale

Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito dall’Eintracht Frankfurt il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva
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