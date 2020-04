47 pagine di indicazioni. Tanto è lungo il documento, diviso in due parti, redatto dalla commissione medico-scientifica della Figc in merito alla ripresa dell’attività sportiva. L’obiettivo, si legge nella premessa, è cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio, sapendo che, in questo momento, il rischio zero non esiste.

Scheda 1 di 7