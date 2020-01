Sorpresa Florenzi, la Roma accetta il prestito secco: il Valencia lo aspetta

Alessandro Florenzi lascerà Roma e la Roma nelle prossime ore. E’ stato infatti trovato l’accordo per la sua cessione al Valencia in questa sessione di mercato. La novità è nella formula: i giallorossi dopo un lungo tira e molla hanno accettato un prestito secco di 6 mesi senza alcun obbligo di riscatto, l’ufficialità è attesa a breve. Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva pensato concretamente a Florenzi, ma la trattativa si era poi arenata dopo l’esonero di Montella, anche perchè il capitano giallorosso era risalito nelle gerarchie di Fonseca. Poi la permanenza di Spinazzola e la panchina per 90′ nel derby hanno cambiato nuovamente lo scenario, ma la Fiorentina non è tornata alla carica. MERCATO, TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A