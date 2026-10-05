"Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere"
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Antonio Conte, intervistato al The Athletic, ha parlato del suo futuro da allenatore e su quale tipologia di squadra vorrebbe allenare:
Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere.
Paratici
Sono andato al Tottenham con l'ambizione di dare una svolta alla situazione. In parte perché lì c'era Paratici. Quando sono arrivato, erano noni. Abbiamo finito al quarto posto, superando l'Arsenal.
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