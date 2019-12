Semplici: “La lotta per la salvezza sarà combattuta. A Iachini auguro il meglio”

Tra gli ospiti della giornata dedicata al centenario del Figline c’è anche Leonardo Semplici. L’ex viola, attuale allenatore della Spal, ha parlato di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Da lontano è difficile giudicare la situazione della Fiorentina, ci sono stati dei momenti particolari. Sicuramente gli infortuni dei giocatori importanti hanno condizionato in negativo, specialmente nel reparto avanzato. A Iachini auguro le migliori cose, se sarà lui l’allenatore gli faccio un grosso in bocca al lupo. Tra due giornate ci incontreremo in campionato, spero che tutti i problemi non siano risolti (ride ndr). Quest’anno la Serie A è cambiata, la lotta per la salvezza sarà dura. Tutte le piccole si sono rinforzate e squadre blasonate come Genoa, Sampdoria e la stessa Fiorentina navigano in posizione basse.