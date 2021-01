Sconcerti: “Disperso il tesoretto di Commisso, sogno Sarri sulla panchina Viola. Pradè…”

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo italiano, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue valutazioni sul presente della Fiorentina:

Personalmente avrei fatto qualcosa di diverso sul mercato, avrei preso giocatori pronti subito. Non vedo ancora il progetto tecnico della Fiorentina. Ci stiamo riempiendo di giocatori vecchi abbinati a giocatori estremamente giovani. Kokorin ha qualità tecniche molto elevate, ma si rompe a guardarsi. Ci vorrà tempo. Lui e Malcuit sono due scommesse che puoi vincere o perdere. Il futuro di Pradè si deciderà ad Aprile, quella è la deadline per il Ds. Il tesoretto portato da Commisso in Italia è reale, ma è stato disperso in acquisti non centrati. Prossimo tecnico? Allegri e Spalletti non verranno mai, invece Sarri è un fiorentino vero. Maurizio si lascerebbe infiammare facilmente dalla passione dei tifosi. Mi piacerebbe molto vederlo in Viola. Sarri detterebbe un progetto chiaro che concilierebbe con la ricostruzione della società. Un’area tecnica non può essere fatta soltanto da un Direttore sportivo.