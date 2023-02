Sarri: “Conference League? 2-3 squadre difficili. Non facile passare il turno”

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato oggi alla vigilia del ritorno dei playoff di Conference League, dove i biancocelesti se la vedranno con i rumeni del Cluj. Ecco le sue dichiarazioni. "La Lazio può arrivare in fondo alla Conference League? Ci sono 2-3 squadre di altissimo livello, come il West Ham e il Villarreal. Pensiamo prima a passare il turno col Cluj, che non è scontato. In questo momento abbiamo 7-8 assenze; non è un alibi, ma è una difficoltà in più che si somma alle tante che ci prospetterà la partita". Nella sfida di domani la Lazio partirà con il vantaggio dell'1-0 casalingo maturato dopo la gara d'andata. GUARDA QUI TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE