Ieri sera, nel post-partita di Atalanta-Pafos, l’allenatore della Dea, Maurizio Sarri, aveva criticato l’Associazione Italiana Calciatori con queste parole: "Siamo davanti a un calendario assurdo e mi meraviglia che l’Assocalciatori non dica nulla". Non si è fatta attendere la risposta del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno:

Mi dispiace che Maurizio Sarri abbia chiamato in causa l’Associazione Italiana Calciatori in maniera così critica su una questione tanto importante, sulla quale il sindacato si impegna da tempo insieme alla Fifpro, l’organizzazione mondiale dei calciatori. La salvaguardia della salute dei giocatori è da sempre uno dei nostri obiettivi principali. Negli ultimi anni abbiamo portato avanti diverse iniziative per cercare di correggere un calendario diventato ormai troppo congestionato. A testimoniare il nostro impegno ci sono le numerose ricerche scientifiche e i dati sottoposti agli organismi calcistici internazionali, oltre all’azione legale avviata contro la Fifa proprio su questa materia.

Calcagno ha infine espresso l’auspicio che la questione venga tenuta in considerazione durante la pausa natalizia, con la speranza che ai calciatori venga riconosciuta almeno una settimana di riposo.