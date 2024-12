Rui Borges, l’allenatore del Vitoria Guimaraes va in una big del Portogallo

Lo Sporting Lisbona ha scelto il successore di Ruben Amorim, passato a stagione in corso al Manchester United. Dopo l'interregno durato un mese e mezzo di Joao Pereira, i lusitani hanno affidato la panchina a Rui Borges , il tecnico che pochi giorni fa ha affrontato la Fiorentina dal allenatore del Vitoria Guimaraes.

Il tecnico quarantatreenne, protagonista di un'ottima campagna in Conference League, ha portato i bianconeri al secondo posto nel maxi girone vinto dal Chelsea proprio davanti alla Fiorentina. Adesso per lui una nuova sfida, quella con i campioni di Portogallo, che per liberarlo hanno sborsato ben 4 milioni di euro.