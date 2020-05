Il calcio ha vinto il primo braccio di ferro col governo. O almeno col ministro allo sport Vincenzo Spadafora visto che in alcune regioni i calciatori torneranno ad allenarsi da domani.

La palla, però, resta nelle mani dell’esecutivo. Come scrive Repubblica, mercoledì il nuovo decreto del premier Conte potrebbe chiudere definitivamente il campionato su input del comitato scientifico. (…). La Lega Serie A, intanto, ha già allo studio tre nuove ipotesi di calendario. Il più estremo con ripartenza al 24 giugno sacrificando la Coppa Italia (non una soluzione a costo zero, visto che la Rai ne detiene i diritti) e con 2 sole retrocessioni. La Figc tiene viva l’ipotesi ancora più estrema di decidere la stagione con playoff e playout per non tardere il via al campionato 2020-21.