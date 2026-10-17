Antonio Raimondo, lo stesso che ha punito la Fiorentina nel giorno del suo centenario al Franchi, è attualmente, dopo il match di ieri contro il Sassuolo dove ha realizzato una tripletta, il nuovo capocannoniere della Serie A. A margine della partita contro i neroverdi, il giocatore ha parlato così del tecnico che lo ha rilanciato, ovvero Massimiliano Alvini: "A lui devo la maggior parte del mio percorso fino ad adesso. Io sono arrivato dopo una stagione dove ho fatto c....e e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato. Grazie a lui sto facendo dei miglioramenti enormi, devo ringraziarlo e basta". Ed anche lo stesso tecnico dei ciociari ha parlato delle potenzialità del suo bomber: "Raimondo è una scelta voluta dal ds Renzo Castagnigni. Mi ha detto: 'lo vorrei portare qui' e mi ha trovato entusiasta. Il ragazzo ha grandi margini di miglioramento: a giugno ha fatto un lavoro importante e adesso inizia a raccoglierne i frutti".

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