Pedullà: “ACF eviti con Vlahovic l’errore fatto con Chiesa. Milan e Roma…”

Dalle colonne di gazzetta.it il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà mette in guardia la Fiorentina per quanto riguarda la situazione Dusan Vlahovic. Pedullà ricorda come, al suo arrivo, Rocco Commisso avesse rassicurato la piazza sulla permanenza di Chiesa che, soltanto una stagione dopo andò alla Juventus. Il numero uno Viola e la Fiorentina dovranno evitare che ciò accada di nuovo anche con Vlahovic. “Il problema della Fiorentina è che ogni gol segnato equivale a una piccola e ulteriore tassa eventualmente da pagare sull’ingaggio” scrive Pedullà. La scadenza del contratto è lontana ma non lontanissima: si parla del 30 giugno 2023. La Fiorentina, però, avrebbe dovuto blindarlo prima della sua esplosione. È probabile che Commisso offrirà un rinnovo a cifre vicine alle richieste del serbo, resta da capire se Dusan accetterà o meno. Milan e Roma nel frattempo restano alla finestra in attesa di sviluppi.