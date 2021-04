Venerato su Vlahovic: “Offerta Fiorentina non basta, ma rinnovo possibile”

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato non è pessimista sul futuro di Dusan Vlahovic (a differenza di altri suoi colleghi). Ai microfoni di Lady Radio il giornalista ha detto:

E’ tutto molto aperto su Vlahovic, a differenza di Milenkovic che è destinato all’addio. L’attaccante ha un anno in più di contratto e la Fiorentina sta cercando di farlo prolungare. Mi risulta di un’offerta da 2 milioni netti formulata dal club viola, ma non bastano. La Roma ne ha proposti 3 al suo entourage e con le recenti prestazioni gli estimatori stanno aumentando, anche United e Liverpool lo stanno osservando. Non sono però così pessimista sulla sua possibile permanenza a Firenze, a differenza di quanto si era ormai capito per Chiesa. Vlahovic non ha chiuso la porta alla Fiorentina.