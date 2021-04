Laudisa su Vlahovic: “Non vuole restare, Fiorentina al bivio”

Così Carlo Laudisa, firma di mercato della Gazzetta dello Sport, sugli scenari che riguardano Dusan Vlahovic e il suo futuro: “Milan e Roma hanno fatto le loro mosse, l’attaccante a quanto mi risulta non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Se continuerà così si scatenerà un’asta anche tra i top club europei. La società deve decidere se venderlo in estate o rischiare di portarlo a ridosso della scadenza. Come può convincerlo Commisso? L’unica moneta è il denaro, ma potrebbe non bastare proprio come è successo con Chiesa che ha rifiutato le ricche proposte della Fiorentina. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore” ha detto Laudisa a Lady Radio.