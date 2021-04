Vlahovic, numeri impressionanti. Il serbo punta Toni e Virgili per due record

Con la doppietta all’Atalanta Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 23 reti in 76 gare scrive il quotidiano fiorentino. Per quello che concerne l’attuale campionato va evidenziata la media di un gol segnato ogni 155 minuti giocati. Da sottolineare anche il rendimento del 2021, in cui Vlahovic ha realizzato 11 gol in 17 partite. Questi numeri avvicinano la punta ai grandi del passato, come Toni, Gilardino e Mutu, anche se dobbiamo tornare al 1956, cioé a Virgili, per trovare l’ultimo bomber viola in grado di segnare più gol di Vlahovic in Serie A a poco più di 21 anni. C’é un dato particolare, però, che avvicina Vlahovic direttamente a Luca Toni, e riguarda l’importanza delle reti segnate rispetto ai punti conseguiti dalla Fiorentina. Attualmente, infatti, i gol di Vlahovic rappresentano un “valore aggiunto” di 9 punti, cioé il 30% del bottino stagionale della squadra viola. Nella recente storia viola solo Toni, con il 36% nel 2005-06, riuscì ad incidere di più.

