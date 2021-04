Pretendenti avvisate, ecco la richiesta di Commisso per Vlahovic

Dusan Vlahovic sta attirando sempre più squadre di prima fascia, viste le grandi prestazioni che continua a fornire in maglia viola. Come racconta Tuttosport, la squadra più interessata è senza dubbio il Milan, che ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Rocco Commisso, però, non vorrebbe separarsi dal suo pupillo, e a prescindere non lo svende. Il prezzo del cartellino, infatti, è fissato a 60 milioni di euro, con la Fiorentina che spera comunque a salvezza ottenuta di rinnovare il contratto del giovane serbo.