Alla vigilia di Bologna-Monza, in programma sabato 31 ottobre alle ore 15 al Renato Dall’Ara, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa al centro tecnico Niccolò Galli. Il successo contro il Milan ha confermato il buon momento dei rossoblù, ma il tecnico vuole evitare che l’entusiasmo si trasformi in presunzione. La squadra, però, ha dimostrato di avere le qualità per competere con chiunque, a patto di mantenere lo stesso atteggiamento:

“Il calcio non ha memoria. Bisogna guardare subito alla partita di domani perché ogni gara di Serie A ha le sue insidie. Siamo felici della vittoria contro il Milan, ma bisogna immediatamente guardare avanti. Sappiamo che domani ci sarà da soffrire e dovremo fare una partita tosta: l’ho già detto al termine della partita di Milano e credo che il messaggio sia passato.

Non dobbiamo sentirci più bravi di quello che siamo. Stiamo vivendo un momento positivo che dobbiamo cavalcare, ma arriveranno momenti meno buoni e mi sentirete dire le stesse cose. Il segreto è solo lavorare e pensare che ogni partita sia come se fosse l’ultima. I ragazzi devono essere consapevoli che, se siamo questi, possiamo dar fastidio a tutti”.