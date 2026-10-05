L’Ascoli di Francesco Tomei ha battuto 3-1 il Bologna nell’allenamento congiunto disputato a Casteldebole, confermando il buon momento di forma.

I bianconeri sono passati in vantaggio con Guiebre, prima del pareggio dell’ex Orsolini. Nella ripresa, Silipo e Bolsius, quest’ultimo con un bel colpo di testa, hanno firmato le reti decisive.

Il Picchio ha mostrato personalità e qualità nel fraseggio contro una squadra di Serie A. Il test è servito anche ad aumentare il minutaggio dei giocatori, soprattutto del nuovo arrivato Venuti, destinato al ruolo di terzino destro.