La squadra di Palladino, subentrato a Tedesco prima della sosta, è in difficoltà
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
L’Ascoli di Francesco Tomei ha battuto 3-1 il Bologna nell’allenamento congiunto disputato a Casteldebole, confermando il buon momento di forma.
I bianconeri sono passati in vantaggio con Guiebre, prima del pareggio dell’ex Orsolini. Nella ripresa, Silipo e Bolsius, quest’ultimo con un bel colpo di testa, hanno firmato le reti decisive.
Il Picchio ha mostrato personalità e qualità nel fraseggio contro una squadra di Serie A. Il test è servito anche ad aumentare il minutaggio dei giocatori, soprattutto del nuovo arrivato Venuti, destinato al ruolo di terzino destro.
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