Pablo Marì riparte dal Qatar. L'ex difensore della Fiorentina ha scelto una nuova avventura lontano dall'Europa e si prepara a vestire la maglia dell'Al-Shamal SC, club che milita nella massima serie qatariota.

Il difensore spagnolo, classe 1993, aveva lasciato la Fiorentina nella sessione invernale per trasferirsi all'Al-Hilal, dove aveva firmato un contratto di sei mesi con opzione per un'ulteriore stagione.

Ora per Marì si apre un nuovo capitolo in Qatar. L'Al-Shamal milita nella Qatar Stars League e nella stagione 2025/26 ha chiuso il campionato al secondo posto, alle spalle dell'Al-Sadd.

Per il difensore spagnolo prosegue dunque la carriera nel calcio mediorientale, dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Hilal. Una nuova destinazione per un giocatore che ha vestito, tra le altre, le maglie di Manchester City, Arsenal, Flamengo e Fiorentina, oltre ad aver conquistato la FA Cup con i Gunners e la Copa Libertadores con il club brasiliano.