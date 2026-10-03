Un inizio di campionato diverso per gli arbitri italiani. I cambiamenti apportati da Daniele Orsato hanno modificato il ritmo del campionato. L'ex arbitro è intervenuto alla Gazzetta dello Sport:

"In questo inizio di stagione abbiamo fatto degli errori - non vanno fatti -, e me ne aspettavo pure di più. È calcio, non la PlayStation, e ci sono state situazioni in cui abbiamo sbagliato, vedi Rowe trattenuto da Kalulu in Juve-Atalanta: in quei casi il Var avrebbe aiutato". Il designatore ha poi parlato del ruolo dell’arbitro durante la partita. "Il direttore di gara dovrebbe ‘scomparire’. L’arbitro non deve essere protagonista, nessuno deve parlare della sua direzione