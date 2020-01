Nicola: “Fiorentina rafforzata e in salute, ma noi vogliamo urlare la nostra identità”

Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha preso la parola alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Questi i passaggi principali della conferenza stampa: “Urliamo la nostra identità. Nel secondo tempo la squadra ha risposto bene, continuiamo così. L’immagine finale è la dimostrazione di come sia bello catturare la nostra gente. L’obiettivo di sabato è quello di continuare con la voglia di proporre gioco. Non è facile ma è la strada che porta alla consapevolezza. Abbiamo ancora un allenamento, Eriksson ha lo spirito giusto per lottare.

La Fiorentina sta bene, si è rafforzata sul mercato ed ha voglia di raggiungere determinati risultati, ma a prescindere dall’avversario noi dobbiamo costruire la nostra identità con voglia e coraggio. Tutti stanno crescendo dal punto di vista fisico. Troveremo i gol dai piazzati, credendoci sempre. Con la società abbiamo un rapporto chiaro; si tratta di capire al meglio quali siano le operazioni giuste. Le vittorie sono sempre fondamentali perché portano punti. Non vincere da tanto fuori casa è da stimolo”.