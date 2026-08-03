Alessandro Bargioni è scomparso a 59 anni, un volto molto rispettato nell'ambito del tifo viola. Storico e grandissimo tifoso viola, protagonista della storia del tifo in Curva Fiesole, calciante e membro attivo dei Bianchi di Santo Spirito, Alessandro era noto e apprezzato in tutta Firenze, per la sua generosità, la visione romantica del credo calcistico e per il suo grande cuore, essendo stato attivo dal punto di vista della beneficienza.

Il cordoglio dell'assessora allo sport

Questo il cordoglio dell’assessora allo Sport e alle Tradizioni popolari"Con Alessandro Bargioni Firenze perde una figura che ha segnato la storia dei Bianchi, del Calcio Storico Fiorentino e del tifo della nostra città. Per chiunque abbia vissuto questi mondi, il suo nome è indissolubilmente legato alla passione, all’appartenenza e all’amore per Firenze. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di confrontarmi con lui in più occasioni. Ricordo con particolare affetto l’inaugurazione della Stanza dei Bianchi al Torrino, un momento che raccontava quanto fosse profondo il suo legame con i colori e con la loro storia. Così come ricordo i suoi racconti del l’esperienza vissuta da lui insieme ai rappresentanti dei quattro Colori a Bruxelles, dove il Calcio Storico Fiorentino è stato protagonista di una mostra che ha saputo raccontare all’Europa una delle tradizioni più autentiche e identitarie della nostra città. In quelle occasioni Alessandro ha dimostrato, ancora una volta, quanto fosse orgoglioso di rappresentare Firenze e quanto fosse generoso nel trasmetterne i valori. Alla sua famiglia, ai Bianchi, agli amici e a tutta la grande comunità del Calcio Storico Fiorentino e dei tifosi viola rivolgo, a nome mio e dell’amministrazione comunale, il più sincero e sentito cordoglio. Il ricordo di Alessandro continuerà a vivere nei valori che ha incarnato e che ha contribuito a tramandare a tante generazioni di fiorentini”.