L'ex Amministratore Delegato della Fiorentina Sandro Mencucci, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dal Lecce. Ecco le parole del dirigente: "In data odierna ho presentato le mie dimissioni da Amministratore Delegato dell’Unione Sportiva Lecce. Desidero ringraziare tutta la società giallorossa, in special modo il Presidente Saverio Sticchi Damiani, con il quale fin dal maggio 2022 si è instaurato un rapporto di massima fiducia e sincera collaborazione. Assieme a tutte le componenti della società e con la nostra calorosa tifoseria in questi anni sono stati raggiunti dei traguardi eccezionali ed il mio più sincero auspicio è che si possano continuare a scrivere pagine di storia giallorossa".

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