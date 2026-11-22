Il tecnico di San Vincenzo contesta il rosso ricevuto nel match contro l'Olympiacos, perso 6-2
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Dopo la pesante sconfitta del suo Iraklis contro l'Olympiacos per 6-2, Walter Mazzarri in conferenza stampa contesta alcune decisioni arbitrali, tra cui la sua espulsione:
Sono nella mia area tecnica, un calciatore avversario mi spinge e l'arbitro cos fa? Espelle me. Incredibile. E ricordo che fino al momento della mia espulsione la gara era ferma sul 2-2. Provo emozioni contrastanti, mi viene da pensare che da quando sono qui in Grecia vengo preso in giro e basta.
Il tecnico toscano non aggiunto altro al termine di queste parole, con il suo Iraklis che veleggia nelle parti basse della classifica, con 10 punti ottenuti in 11 partite disputate ed un decimo posto su quattordici partecipanti alla Serie A greca.
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