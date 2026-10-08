La posizione di Jesse Marsch in merito alla situazione del Manchester City

Redazione VN
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La situazione in casa Manchester City è sempre più caotica. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, diversi club di Premier League non si aspetterebbero di ritrovare i Citizens nel massimo campionato nella prossima stagione qualora il ricorso presentato dalla società contro il verdetto della commissione indipendente dovesse essere respinto.

Le pressioni però arrivano anche da Jesse Marsch, ex allenatore del Leeds e oggi commissario tecnico del Canada. Le sue parole:

Penso che il City dovrebbe essere punito severamente. Credo che dovrebbe essere retrocesso.
haaland

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