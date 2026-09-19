"Oggi sono sotto attacco. Da cosa? Per una procedura elettorale di cui sono vittima". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante il panel "Una generazione senza mondiale" di Fenix a Roma. "Ora c'è il problema del tesseramento e lo dico davanti al ministro Abodi che ascolta in collegamento - ha aggiunto -. Sono l'unico presidente italiano della Figc ad aver vinto un torneo di calcio a 5, per 12 anni sono stato presidente Coni e sono l'unico membro individuale del Cio. Ma ora il problema improvvisamente sarebbe che un signore dice che non ci sia il tesseramento. E' giusto che una persona eletta con quasi il 70% abbiamo questo tipo di problemi?".

La replica di Andrea Abodi, ministro dello Sport, non si fa attendere: "Capisco il ragionamento del presidente Malagò e sono convinto che non abbia responsabilità per quello che sta succedendo. Ma non possiamo neanche sottovalutare che le regole che valgono per tutti le ha fatte proprio il Coni, e questo Malagò lo sa". E poi: "Mi auguro di non dover intervenire per una questione interna, che non deve politicizzarsi. È opportuno che la decisione venga presa all'interno del sistema sportivo, tenendo conto della buona fede di Malagò, che è stato accompagnato nel percorso di candidatura, iniziato prima che venissimo esclusi dal Mondiale".