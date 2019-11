Lucchesi: “Il valore di mercato di Chiesa è precipitato, arrivare a Giugno è complicato…”

Fabrizio Lucchesi ha parlato di Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Situazioni come quella di Chiesa capitano a tutte le società di calcio ogni anno, purtroppo è frequente nel calcio moderno. La Fiorentina stessa ha già avuto un precedente con Toni, ma era stata gestita meglio. Commisso ha pagato il fatto di essere arrivato da poco, nel calcio moderno non paga tenere i giocatori controvoglia. Non so quello che si stanno dicendo adesso, ma la situazione appare inclinata.

Il problema maggiore è per la Fiorentina, il prezzo di mercato del calciatore è precipitato e la negatività aumenta. O lo vendi a Gennaio al prezzo giusto oppure arrivare a Giugno è complicato…

Montella cerca giocatori che diano affidabilità, ad oggi Chiesa non la garantisce. In questo momento è necessario arrivare ad un compromesso per il bene della Fiorentina.