L’ex viola Bressan: “I valori tecnici ci sono, ma la squadra ha paura”

Mauro Bressan ha parlato a TMW affrontando i temi di attualità in casa Fiorentina:

Le prestazioni altalenanti della squadra sono dovute alla mancanza di fiducia. Una classifica del genere per la Fiorentina è totalmente inaspettata. I valori tecnici ci sono ma la squadra ha paura, si capisce anche dall’esterno. Singoli? Biraghi sta rendendo al di sotto delle proprie potenzialità, lo stesso si può dire di Pulgar e Amrabat. Andare in campo e saper di essere in quelle posizioni calde della graduatoria non fa giocare in maniera ottimale i calciatori.