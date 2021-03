Trova le differenze

La premessa è che l’attuale rosa della Fiorentina è abbondantemente in grado di salvarsi. Ma ciò non toglie che avrebbe fatto comodo sfruttare il mercato di gennaio per rinforzarla o, quantomeno, non indebolirla. Invece, partendo dal bizzarro presupposto di una “rosa troppo numerosa”, il club ha fatto partire 4 giocatori (Lirola, Duncan, Saponara, Cutrone) acquistandone due che ad oggi hanno dato un contributo minimo (per non dire peggio).

MALCUIT 4 presenze 193′, con rendimento tutt’altro che esaltante; KOKORIN 3 presenze 77′ senza lasciare traccia, prima dell’infortunio.

E le altre? A conti fatti tutte le squadre che lottano per salvarsi hanno inserito dei nuovi titolari (il Cagliari addirittura 3) che hanno già dato un contributo significativo. In barba al ritornello che “a gennaio è difficile rinforzarsi”. Quella che ha raccolto meno è il Parma che ha fatto la scelta opposta alla Fiorentina puntando sulla sovrabbondanza in attacco, senza ottenere finora granchè. Vedi sotto il resoconto.

Crotone – OUNAS (5 presenze 404′, 2 gol); DI CARMINE (6 presenze 362′)

Parma – BANI (5 presenze, 395′); CONTI (6 presenze, 538′); MAN (7 presenze 164′); PELLE’ (1 presenza 5′); ZIRKZEE (2 presenze 68′)

Torino – MANDRAGORA (4 presenze 360′, 1 gol); SANABRIA (1 presenza 25′, 1 gol)

Cagliari – RUGANI (6 presenze 492′, 1 gol); DUNCAN (7 presenze 395′); NAINGGOLAN (11 presenze 938′, 1 gol), ASAMOAH (2 presenze 21′)

Benevento – DEPAOLI (6 presenze 495′); GAICH (3 presenze 95′, 1 gol)

Spezia – SAPONARA (6 presenze 323′, 2 gol in Coppa Italia)

Genoa – ONGUENE’ (3 presenze 88′); STROOTMAN (9 presenze 620′).