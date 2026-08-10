Leonardo Fabbri, noto tifoso della Fiorentina, ha appena conquistato l'oro agli europei di getto del peso
VIDEO - Salah e la meravigliosa presentazione al Trabzonspor
Una giornata da incorniciare per Leonardo Fabbri, che si è laureato campione d’Europa nel getto del peso maschile ai Campionati Europei di atletica iniziati oggi a Birmingham.
L’atleta italiano ha conquistato la medaglia d’oro grazie a un miglior lancio di 22,31 metri, arrivato al terzo tentativo, al termine di una serie cominciata con 21,36 e proseguita con 21,78.
Un risultato straordinario per Fabbri, che non è soltanto uno dei protagonisti dell’atletica italiana, ma anche un grande tifoso della Fiorentina. Un legame con i colori viola che rende questo successo ancora più speciale per tutto l’ambiente fiorentino.
Da parte della nostra redazione, i più sinceri complimenti a Leonardo Fabbri per questo magnifico oro europeo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA