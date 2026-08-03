Firenze torna a fare da cornice a una gara della Nazionale Femminile. Sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ a ospitare il match di ritorno del primo turno dei play-off mondiali con la Bielorussia, in programma martedì 13 ottobre alle ore 18.15 (l’andata si disputerà quattro giorni prima in una sede ancora da definire).

"Lo stadio Artemio Franchi ospiterà lunedì 13 ottobre la sfida tra la Nazionale italiana femminile e la Bielorussia. Firenze si prepara così a fare da palcoscenico ad un nuovo importante evento internazionale di calcio.

“Firenze è orgogliosa di accogliere un appuntamento di così rilevante importanza per la Nazionale Femminile come la gara di ritorno del primo turno dei play-off mondiali - dichiara la sindaca Sara Funaro -. Ospitare le Azzurre significa offrire alla città una grande occasione di sport e di partecipazione, ma anche contribuire alla crescita di un movimento che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore attenzione e coinvolgimento. Siamo pronti ad accogliere le Azzurre e tutti i tifosi, perché appuntamenti come questo rappresentano un’opportunità per Firenze e un’occasione per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi ai valori dello sport"