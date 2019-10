Ivan: “Commisso e Della Valle, vi spiego perché sono simili”

Andrea Ivan, ospite in collegamento telefonico col Pentasport di Radio Bruno

Sugli inizi della proprietà Della Valle, dopo il fallimento:

C’era una proprietà stabile che dava le garanzie per tornare in serie A. Campioni d’inverno in serie C, insieme al Rimini. Un po’ lo stesso entusiasmo che viviamo adesso, voglia di seguire la squadra e stare con la Fiorentina, di partecipare, chi sugli spalti chi in campo. Della Valle non mai avuto niente contro la Fiorentina e i tifosi, aveva capito da diverso tempo che fosse finito un ciclo. Diego ha usato la Fiorentina per farsi conoscere, questo lo dico sempre. Nessuno lo conosceva, i tifosi chiedevano a noi giocatori chi fosse, forti anche del diverso rapporto che riuscivamo ad instaurare con loro, noi giocatori di quella categoria. DDV ha capito che non c’erano più le condizioni per continuare ed ha trovato un imprenditore serio che ha voglia di investire con piani chiari.

Questo deve essere un anno di transizione che serve per sistemare varie cose a livello societario. Una realtà come l’Atalanta non ha niente di più della Fiorentina, tranne per il centro sportivo che ti fa guadagnare 7-8 pt in classifica. quello che serve a Firenze è questo: avere un posto dove i giocatori possano trovare un rifugio, un posto protetto. Vuol dire tanto avere punto di riferimento; prima di pensare ad andare in europa pensiamo a sistemare la logistica della società, il rapporto fra tifoseria e squadra, per poi tutti insieme lavorare per qualcosa di importante.