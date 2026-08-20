Come riportato da Gazzetta.it, Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli e campione d'Italia nel 1987 al fianco del grande amico Diego Armando Maradona, ha rischiato nuovamente la vita a causa della dipendenza dall'alcol. L'ex ala classe '63 è stato soccorso in condizioni critiche ad Acerra, dove da giorni giaceva sotto il sole su una panchina, privo di forze e con ferite su braccia e gambe. A far scattare la macchina dei aiuti è stato un appello social dell'attivista Alessandro Cannavacciuolo, diventato subito virale, che ha portato al tempestivo intervento del 118, dei servizi sociali e del sindaco D'Errico. Puzone è stato quindi ricoverato presso la Clinica Villa dei Fiori per le cure necessarie, mentre è già stato avviato un iter socio-sanitario per garantirgli un percorso di recupero strutturato.

L'episodio riaccende i riflettori sulla drammatica parabola dell'ex atleta, da anni precipitato nel baratro delle dipendenze e arrivato a vivere come clochard dopo una carriera segnata dai vizi e dalle notti stravaganti trascorse proprio insieme al pibe de oro.