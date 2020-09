E’ da poco tornato a vestire la maglia della Fiorentina, ma Cristiano Biraghi non dimentica l’anno vissuto con la maglia nerazzurra dell’Inter addosso, anzi, in un post al miele condiviso tramite il proprio profilo Instagram saluta il club meneghino, affermando che “per me è stato un onore e un privilegio. Aver giocato nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo. È inutile nascondere i sentimenti, soprattutto quando si chiude una pagina. Finisce dopo un anno questa grande opportunità”. E poi: “Mi rimangono nel cuore 12 mesi fantastici… Per questo ringrazio tutti, nessuno escluso, per questa bella opportunità. Ora si cambia di nuovo pagina: con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia e ancora più ambizione. Ma sempre con l’Inter nel cuore”.