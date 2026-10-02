"De Rossi sente comunque da parte mia la fiducia per riuscire a cambiare questa situazione"
VIDEO - Francia-Italia, probabili formazioni: conferma per Fagioli?
Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, affronterà oggi alle 18 il Rapid Bucarest in amichevole. I due club hanno lo stesso presidente, Dan Sucu, che ha fatto il punto sul momento dei rossoblù in vista della ripresa.
Sucu ha ribadito le proprie ambizioni e il sostegno alla squadra:
«Voglio far arrivare il Genoa dove è stato anni fa, questa è l'idea. Abbiamo una squadra con molta esperienza, adesso ci sono dieci giocatori che giocano nelle loro Nazionali e un allenatore campione del mondo, che ha la nostra fiducia. L'unica cosa che voglio fare è non mettere pressione alla squadra».
Il presidente ha commentato anche le indiscrezioni sul direttore sportivo e su De Rossi:
«Interesse per il nostro DS? Ho letto anch'io, sono cose che succedono più o meno ogni settimana. Abbiamo sentito parlare tanto anche del mister De Rossi che sente comunque da parte mia la fiducia per riuscire a cambiare questa situazione in questo momento. Sono convinto che senta anche la fiducia di tutto il gruppo, che sicuramente è importante».
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Social
Frey: "Troppe fake news. Senza di me la gara del centenario non si sarebbe giocata"
News calciomercato
Dalla Spagna: "Il Barcellona cerca un terzino destro. Spunta anche Dodò"
Obiettivi mercato
Via Pongracic, dentro un talento del Lecce: Fiorentina su Thiago Gabriel
News calciomercato
Gazzetta: "La Juventus piomba su Ndour. Piace tanto a Carnevali"
News viola
Gonçalves: "Fiorentina? Mi trovo benissimo. Vanoli ci fa correre molto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti