Fiorentina-Juventus, le quote: bianconeri nettamente favoriti. Il gol di Ribery…

Sul sito jamma.tv troviamo le quote relative a Fiorentina-Juventus di domani: i bianconeri sono nettamente favoriti nel match del Franchi, dove il «2» di Sarri (che torna in panchina dopo aver recuperato da una polmonite) è proposto a 1,73. Alla Fiorentina, tutto sommato, farebbe bene anche solo muovere la classifica con un pareggio, dato a 3,75, mentre tornare alla vittoria contro i rivali di sempre pagherebbe ben 4,75.

Nelle prime due giornate di campionato entrambe le squadre hanno mantenuto un’alta media di gol sia fatti che subiti: sei al passivo e quattro all’attivo per i toscani, tre e cinque il dato bianconero. Le statistiche, dunque, sbilanciano le previsioni verso gli esiti “alti”, ossia Over (almeno tre gol totali) a 1,73 e Goal a 1,67. Tra i possibili marcatori c’è tenere d’occhio Franck Ribery, all’esordio da titolare e dato a 5,00, mentre sempre per i viola Federico Chiesa (corteggiatissimo dalla Juve quest’estate) vale 4,25. Nelle fila dei bianconeri conduce le danze Cristiano Ronaldo, a 2,00, seguito da Higuain (2,50) e Dybala (3,25). LA CONFERENZA STAMPA DI MONTELLA