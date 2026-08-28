e Under 14 di Fiorentina e Juventus, impegnate in un torneo a San Pellegrino Terme, hanno reso omaggio a Davide Astori visitando la sua tomba.
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Le formazioni Under 14 di Fiorentina e Juventus, impegnate in un torneo a San Pellegrino Terme, hanno colto l'occasione per rendere omaggio a Davide Astori.
I giovani calciatori delle due società hanno fatto visita alla tomba dell'ex capitano viola, scomparso nel marzo 2018, per un momento di raccoglimento e di ricordo.
Un gesto semplice e significativo da parte dei ragazzi di Fiorentina e Juventus, che hanno voluto dedicare un pensiero ad Astori durante la loro permanenza in occasione del torneo.
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