VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco

Le formazioni Under 14 di Fiorentina e Juventus, impegnate in un torneo a San Pellegrino Terme, hanno colto l'occasione per rendere omaggio a Davide Astori.

I giovani calciatori delle due società hanno fatto visita alla tomba dell'ex capitano viola, scomparso nel marzo 2018, per un momento di raccoglimento e di ricordo.

Un gesto semplice e significativo da parte dei ragazzi di Fiorentina e Juventus, che hanno voluto dedicare un pensiero ad Astori durante la loro permanenza in occasione del torneo.