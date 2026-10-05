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Fiorentina-Como, 18/10 ore 15.00: tutte le info per acquistare i biglietti

Fiorentina-Como, 18/10 ore 15.00: tutte le info per acquistare i biglietti

Le info dei tagliandi per Fiorentina-Como

Redazione VN
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Domenica 18 ottobre la Fiorentina riceve il Como allo Stadio Artemio Franchi alle ore 15:00. Il club viola ha reso note le modalità di vendita dei biglietti:

CALENDARIO DI VENDITA 1️⃣ FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD Dal 28/09/2026 ore 15:00 fino al 08/10/2026 alle 09:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card (ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e dei biglietti con servizio Hospitality, già disponibili senza obbligo di tessera.
Prima Fila: Parterre di Tribuna con servizio Hospitality.

Acquista o rinnova subito la tua InViola Premium Card:

2️⃣ FASE 2 – VENDITA GENERALE Dal 08/10/2026 ore 10:00 fino al 18/10/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.
3️ FASE 3 – MATCH DAY Dal 18/10/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.

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