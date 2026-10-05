Le info dei tagliandi per Fiorentina-Como
Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto
Domenica 18 ottobre la Fiorentina riceve il Como allo Stadio Artemio Franchi alle ore 15:00. Il club viola ha reso note le modalità di vendita dei biglietti:
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️ CALENDARIO DI VENDITA
1️⃣ FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD Dal 28/09/2026 ore 15:00 fino al 08/10/2026 alle 09:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card (ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e dei biglietti con servizio Hospitality, già disponibili senza obbligo di tessera.
Prima Fila: Parterre di Tribuna con servizio Hospitality.
2️⃣ FASE 2 – VENDITA GENERALE Dal 08/10/2026 ore 10:00 fino al 18/10/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.
3️⃣ FASE 3 – MATCH DAY Dal 18/10/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.
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