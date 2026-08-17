Torna a Figline Valdarno il Memorial Chiara Baglioni, appuntamento nato per ricordare la giovane giornalista figlinese e il suo profondo legame con il calcio e con i colori gialloblù. La manifestazione raggiunge quest'anno la settima edizione e si presenta con un programma ancora più ampio, coinvolgendo tutte le categorie del settore giovanile, dai Giovanissimi B Under 14 agli Allievi A Under 17.

Chiara Baglioni, giornalista di Figline e addetta stampa del Figline nella stagione 2016/2017, è scomparsa prematuramente nel 2018, a soli 31 anni. Il torneo è nato con l'obiettivo di mantenerne vivo il ricordo attraverso alcune delle sue più grandi passioni: il calcio, la sua città e il Figline. Un appuntamento che negli anni è diventato parte integrante dell'attività della società gialloblù e un momento di condivisione per tutto il movimento giovanile.

La settima edizione si svolgerà al rinnovato Campo Sportivo del Madonnino, in via Giovanni da Verrazzano a Figline Valdarno, recentemente dotato di un nuovo manto in erba artificiale.

Il torneo prenderà ufficialmente il via mercoledì 26 agosto, con la prima giornata di gare riservata agli Allievi Under 17. Successivamente sarà il turno delle altre categorie del settore giovanile, per dare vita a una manifestazione che unisce sport e memoria.

Un nuovo capitolo, dunque, di una storia che continua nel nome di Chiara Baglioni, ricordata attraverso quei colori gialloblù e quel mondo del calcio che aveva raccontato e vissuto con grande passione.