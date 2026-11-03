Francesco Farioli sfiderà nuovamente una squadra italiana con il suo Porto. Spesso si è parlato di un ritorno nel bel paese per il tecnico toscano. Le sue parole nella sala stampa del Maradona:

"Ci sono già un sacco di volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, uno dei riferimenti massimi per noi tecnici"