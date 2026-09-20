Vincenzo Italiano cade con il Besiktas sul campo dell'Amedspor: finisce 3-2. Tra i protagonisti anche l'ex viola Alban Lafont, oggi capitano.
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Serata amara in Turchia per Vincenzo Italiano. L'ex allenatore della Fiorentina cade con il suo Besiktas sul campo dell'Amedspor neopromosso, che si impone per 3-2 nella sesta giornata di Süper Lig. I padroni di casa scappano con l'ex Verona Gift Orban e Dia Saba, l'altro ex viola Dusan Vlahovic accorcia ma Furkan Soyalp ristabilisce le distanze. Nel recupero arriva soltanto il rigore trasformato da Orkun Kökçü, che fissa il risultato finale.
Ma nella serata di Diyarbakir c'è anche un altro volto ben conosciuto a Firenze. Tra i pali dell'Amedspor c'è infatti Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina e oggi anche capitano della formazione turca. Il francese naturalizzato ivoriano festeggia così una vittoria prestigiosa proprio contro un altro ex viola come Italiano: con questo successo l'Amedspor sale a 13 punti in classifica, in testa assieme al Galatasaray, e supera i bianconeri di Istanbul negando loro la vetta solitaria.
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