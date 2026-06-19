Potrebbe ricomporsi incredibilmente il sodalizio tra Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano. L'attaccante serbo il 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con la Juventus e sarà libero di andarsene a parametro zero dai bianconeri. Per questo, come riporta Tuttomercatoweb.com, il Besiktas che sarà guidato dall'ex tecnico viola sogna il grande colpo. Per questo i turchi sono disposti a mettere sul piatto un'offerta ricchissima per convincere il centravanti di scuola Partizan.
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Vlahovic-Italiano di nuovo insieme? Il Besiktas sogna il grande colpo
Per Dusan Vlahovic il Besiktas diventa una possibilità? Lo rivuole Italiano
La Juve, che non ha ancora perso tutte le speranze di ricucire con l'attaccante classe 2000, vedrà con tutta probabilità svanire la speranza di confermare Vlahovic, che con Italiano nei sei mesi trascorsi insieme alla Fiorentina segnò 20 gol in 24 partite tra l'agosto del 2021 e il gennaio 2022. Poi il discusso e controverso addio per 80 milioni nel mercato invernale e una ferita mai ricucita per i tifosi viola.
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