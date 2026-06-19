Vlahovic-Italiano di nuovo insieme? Il Besiktas sogna il grande colpo

Potrebbe ricomporsi incredibilmente il sodalizio tra Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano. L'attaccante serbo il 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con la Juventus e sarà libero di andarsene a parametro zero dai bianconeri. Per questo, come riporta Tuttomercatoweb.com, il Besiktas che sarà guidato dall'ex tecnico viola sogna il grande colpo. Per questo i turchi sono disposti a mettere sul piatto un'offerta ricchissima per convincere il centravanti di scuola Partizan.